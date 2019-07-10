В Екатеринбурге перенастроили дорожные камеры так, чтобы помочь неверным мужьям. Любовниц на фото теперь быть не должно

Мэрия Екатеринбурга решила бороться с разводами интересным способом — перенастроив камеры фиксации нарушений на дорогах. Теперь устройства будут снимать авто сзади.

Как сообщает 10 июля портал 66.ru, о нововведении рассказал мэр города Александр Высокинский в рамках дискуссии о персональных данных на выставке «Иннопром». По словам чиновника, раньше после «писем счастья» в семьях нередко случались скандалы. Дело в том, что камеры помимо номеров захватывали и водителя с пассажиром в виде посторонней женщины.

Во избежание неловких ситуаций техника теперь будет фиксировать исключительно заднюю часть машины.