«Метрострой» показал, как выглядит «Проспект Славы» за полтора месяца до открытия

Фотограф «Фонтанки» сумел заснять стройплощадку будущей станции метро «Проспект Славы». Первые пассажиры, согласно многократным обещаниям Смольного и «Метростроя», спустятся сюда 1 сентября 2019 года.

Ранее 10 июля вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжающие фиолетовую линию на юго-восток, готовы на 84%. 18 июля будет подано напряжение на контактный рельс, а 19-го числа состоится пробный рейс.

Первоначально три станции метро городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линиям. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.