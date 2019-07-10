В Генпрокуратуре считают, что глава Федеральной кадастровой палаты недостаточно квалифицирован для своей должности и требуют его отставки

Генеральная прокуратура РФ вынесла представление Министерству экономического развития: правоохранители обнаружили, что назначенный в ноябре 2018 года директором Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов был принят на работу с нарушением закона. Копия документа с подписью первого зама генпрокурора Александра Буксмана имеется в распоряжении «Фонтанки».

Претензии к карьере Тухтасунова у Генеральной прокуратуры начинаются еще с того момента, когда он в 2016 году был назначен советником руководителя Росреестра. Как выяснили правоохранители, на момент трудоустройства в трудовой книжке Тухтасунова были отметки о том, что он 2 года 4 месяца проработал медбратом и 2 месяца занимал должность замдиректора аппарата управления Россельхозмониторинга. Тем временем в законодательстве сказано, что должность уровня советника руководителя Росреестра может занять гражданин, у которого не менее чем 4 года госслужбы либо же 5 лет работы по специальности.

Буксман отмечает, что стаж Тухтасунова не соответствует и его нынешней должности директора Федеральной кадастровой палаты. Чтобы возглавить ведомство, необходимо иметь высшее образование, а также стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет. Если этого нет, но есть практический опыт и навыки, то по рекомендации специальной аттестационной комиссии может быть сделано исключение. «Тухтасунов П.К. необходимым стажем работы для занятия должности директора ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" не обладает. Аттестация данного лица при назначении его в порядке исключения не проводилась», – констатирует Александр Буксман.

Первый заместитель генерального прокурора обращает внимание, что в декабре 2018 года в письме замминистра экономического развития, руководителя Россреестра Виктории Абрамченко было сообщено: квалификационных требований для должности директора Федеральной кадастровой палаты не имеется, наличие должностной инструкции для него законодательством РФ не предусмотрено, а проведение аттестации не является обязательным.

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«Такая позиция свидетельствует о ненадлежащем управлении государственным учреждением, повлекшем назначение его директором лица, достаточный практический опыт которого для работы на данной должности не подтверждается», – укоряет зам генерального прокурора Буксман. В качестве вишенки на торте он добавляет: трудовой договор с Парвизом Тухтасуновым не включает в себя показатели оценки эффективности и результативности его деятельности, а значит, и объективно оценить его работу невозможно.

В самом конце письма Буксман предлагает решить вопрос с несоответствием квалификации Тухтасунова, а также привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц из Минэкономразвития, допустивших нарушение закона. Представление Генеральная прокуратура в адрес министерства вынесла 2 месяца назад. «Фонтанка» спросила у Минэкономразвития о том, когда ожидать отставки Парвиза Тухтасунова, однако в ведомстве ответили, что все вопросы нужно адресовать в пресс-службу Росреестра.

Стоит отметить, что биография Тухтасунова вызвала вопросы не только у Генеральной прокуратуры, но и у прессы. Журналистам не удалось обнаружить никаких его следов за период с 2008-го по 2017 год.

Напомним, что накануне «Фонтанка» сообщала о возможной смене руководителя петербургской кадастровой палаты Дмитрия Осипова. Согласно приказу Тухтасунова, Осипов сохранит должность директора филиала до 20 июля. По данным нашего издания, его может сменить бывший топ-менеджер из группы компаний «Эталон» Даниил Селедчик. У него, кстати, также нет за плечами опыта госслужбы.