Бывшего совладельца ГК «Город» Максима Ванчугова признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга признал банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов бизнесмена Максима Ванчугова, экс-совладельца группы компаний «Город». Информация об этом накануне появилась в картотеке арбитражных дел.

Банкротный иск на 500 тысяч рублей к Ванчугову подало АО «Такт» в январе 2019 года.

В феврале Максим Ванчугов вышел из СИЗО после почти 3,5 лет ареста по уголовному делу о крупном мошенничестве и растрате. По версии следствия, из-за действий предпринимателя свои квартиры вовремя не получили дольщики жилых комплексов «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский», которые возводили структуры ГК «Город». Общая сумма ущерба оценивается в 1,2 млрд рублей.

В 2018 году банкротный иск на 4,54 млн рублей к ГК «Город» подала межрайонная налоговая инспекция Петербурга, однако в начале 2019 года арбитраж возвратил заявление, пояснив, что оно было подано с нарушением требований процессуального кодекса.

Долгострои за «Город» постепенно завершают другие подрядчики. В ЖК «Прибалтийский» введены все корпуса, кроме одного. «Морскую звезду», как ожидается, сдадут до конца 2019 года, «Ленинский парк» был полностью достроен в 2019 году.