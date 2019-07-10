Житель Ижевска за мат заплатит 30 тысяч. Он оскорбил главу республики

По недавно введенной норме о штрафах за оскорбление власти впервые в Удмуртии суд вынес положительное решение. 20-летний житель Ижевска за смелость в Instagram заплатит серьезный штраф.

Штрафом в 30 тысяч рублей, а это, по данным Удмурстата, средняя месячная зарплата в Ижевске, наказан 20-летний Даниил Фертиков, сообщает 10 июля Udm-info. Своим высказыванием, счел судья Алексей Плеханов, студент оскорбил главу региона Александра Бречалова. Пост был опубликован в «сториз» на странице Фертикова в Instagram в мае. Отметим, подобные видео исчезают через сутки.

Сам Фертиков на судебное заседание не пришел. Его адвокат на процессе отметил, что молодой человек признал вину и извинился.

В июне председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что практика применения статьи в отношении оскорбленных глав регионов депутатам кажется ошибкой и злоупотреблением.

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Закон о наказании за публичную оскорбительную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года, вскоре были внесены соответствующие поправки в КоАП. Первым по новой части административной статьи о мелком хулиганстве наказали жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Ему также присудили минимальный штраф, 30 тысяч рублей (максимальный — 100 тысяч рублей).