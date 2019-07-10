«Пролетел метров 20»: на Коломяжском легковушка отправила мотоцикл в полет

Перестроение автомобиля закончилось больницей для мотоциклиста в Приморском районе Петербурга днем 10 июля. Байк от удара улетел с дороги.

Авария произошла на пересечении Коломяжского проспекта и Аэродромной улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Легковой автомобиль Volkswagen сбил мужчину на мотоцикле Honda Gold Wing. Байкера увезли в машине реанимации.

По словам супруги пострадавшего, водитель легковушки перестроился в мотоцикл, и тот от удара пролетел пару десятков метров, остановившись между столбом и припаркованным микроавтобусом.

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«Пилот – муж. Реанимация увезла в больницу с переломами ноги и пальцев рук. Со слов свидетелей, "фольц" на арендованной машине перестроился в мужа. [Пострадавший] пролетел метров 20, мотоцикл развернуло на 180 градусов, и приземлился между столбом и авто с пробегом, продающейся в салоне "Форд"», – пишет в соцсетях Ольга.