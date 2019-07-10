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Общество
10.07.2019 14:18
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«Выйди отсюда, разбойник!» Зеленский выгнал с совещания чиновника после ознакомления в смартфоне с его криминальным прошлым

Президент Украины Владимир Зеленский прогнал с рабочего совещания в Борисполе секретаря горсовета Ярослава Годунка после того, как прочитал о его судимости за разбой. Чиновник не сразу покинул зал, между ним и главой государства завязалась перепалка. В итоге Зеленский при помощи своих телохранителей одержал верх.

Перепалка Зеленского и Годунка началась после того, как секретарь горсовета со своего места стал выкрикивать реплики на замечания президента о недостаточной консолидации усилий местных властей. Об этом 10 июля сообщает издание Strana.ua.

«Пожалуйста, подойдите к микрофону, там сидят люди, уважайте, скажите, в чем проблема, как вы видите ее решение», – предложил Зеленский чиновнику, на что тот продолжил с места свою тираду. 

«Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в Интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я на своем веку, мне 42 года почти, видел много людей. Я тут прочитал в газете... Скажите, это правда или нет? Так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый, ч. 3 ст. 142 УК, разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Михайлович. Это вы?» – вдруг неожиданно парировал Зеленский, начав зачитывать «заслуги» своего оппонента с экрана смартфона. 

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Переход на личности от главы государства был встречен аплодисментами. Годунок смог только поправить отчество в своей красочной биографии, напомнив, что его отца звали Николаем. 

«Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник, ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть, кричать», – вспылил Зеленский. 

Его визави, уже покидая зал в ответ на деликатные действия телохранителей, напомнил, что он «не в райадминистрации», назвав происходящее «цирком». Президент, в свою очередь, решил вразумить регионального чиновника, зачем-то перейдя на английский. «На английском: exit», – пока еще спокойно заметил руководитель государства. 

«Дают эсэмэски читать, глупости всякие. Всякие глупости», – продолжал кричать Годунок, пока телохранители подталкивали его к выходу. 

«Да иди уже, господи, ты!» – повысил голос уже президент.  

«Я президент, вы сказали, все президенты...» – раздавались отрывки фраз чиновника, которые он бросал уже около двери выхода. 

«Ты – точно не президент, потому что у президента нет криминала!» – ответил ему Зеленский, который затем попросил прощения за эмоции. Он напомнил, что «не любит бандитов».

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