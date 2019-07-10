В «парке на Смоленке» начали демонтировать строительный забор

На участках в устье реки Смоленки в Петербурге, где ранее планировали возвести инвест-отель, начался демонтаж ограждающих строительных конструкций, сообщают 10 июля очевидцы в соцсетях.

По их словам, рабочие подтвердили, что до конца дня планируется вывезти вагончики.

В июне руководство города и компания «Новые территории девелопмент» подписали соглашение о расторжении договора аренды. Два симметричных участка по 1,1 га каждый в устье реки Смоленки инвестор получил под проект строительства инвест-гостиницы «Корабли» в 2016 году. Проект должны были реализовать «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича совместно с «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко.

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Резко против выступили местные жители, которые еще осенью 2015 года подали заявление на включение участка в состав зеленых насаждений общего пользования, что позволило бы разбить на этом месте «официальный» парк. Василеостровцы в течение более трех лет боролись против стройки: устраивали пикеты, митинги, народные сходы, собирали подписи.

В декабре прошлого года Законодательное собрание отказалось включить «парк на Смоленке» в ЗНОП, несмотря на массовость заявок. Однако после критического сюжета на одном из городских телеканалов парламентарии передумали. В марте участки получили «зеленый» статус.

В мае 2019 года суд по иску жителей Васильевского острова Ирины Баханович, Нэлли Вавилиной и Сергея Кузьмина признал незаконным выданное Госстройнадзором разрешение на строительство.