Пилот лайнера из Черногории потерял сознание в воздухе. Борт экстренно посадили в Калуге

Пилот подлетавшего к Москве самолета упал в обморок. Лайнер днем 10 июля пришлось сажать в Калуге.

Незапланированная посадка Fokker 100 в аэропорту Калуги, судя по сервису Flightradar, состоялась около часа назад, она прошла штатно. Причиной, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, стало плохое самочувствие члена экипажа.

Первый пилот черногорской авиакомпании Montenegro Airlines почувствовал себя плохо, когда путь из Тивата в Москву подходил к концу. Борт начал снижение. Однако из-за того, что летчик потерял сознание, было принято решение идти на посадку не в Домодедово, а в Калуге.

Информации о самочувствии пилота нет.