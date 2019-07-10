«Не вступал, не видел, не участвовал и намаз не читал». Суд дал слово фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Московский окружной военный суд допросом подсудимых продолжил процесс по делу о теракте в петербургской подземке. Задержанный в квартире на Товарищеском Бахрам Эргашев заявил, что не видел предполагаемого смертника не только в глаза, но и на фото.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 10 июля 40-летний Эргашев перед судом повторил, что считает своё участие в деле подстроенным. Уроженец киргизского города Ош приехал в Петербург 20 марта 2017 года по приглашению одноклассника Хакимова, который теперь делит с ним скамью. Он же встретил в аэропорту, похлопотал о месте маляра в банке «Плаза», пристроил в квартиру на Товарищеском.

Однушку делили на восьмерых, но близко познакомиться с соседями мешал напряжённый рабочий график. При Эргашеве, по его словам, никто из них слов «террористический акт» не произносил. Сам он заверил, что ни в какие запрещённые организации его не вербовали, действия смертника скорее пугают.

«Как я могу относиться к человеку, который такое совершил, и пострадали люди? – удивлённо отреагировал подсудимый на вопрос адвоката. – Никак не отношусь. Отрицательно».

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По его словам, фамилию Джалилов он услышал уже после задержания. Лично с ним знаком не был, а лица не видел даже на фотографиях. Не находил он и замаскированное под огнетушитель взрывное устройство, которое следователи вынесли из квартиры на Товарищеском.

Следы гексогена, обнаруженные на одежде, считает режиссурой следствия: «После нашего задержания нас привезли в Следственный комитет. Раздели, вещи ребят упаковали в пакет, а мои – нет. Спросил у следователя: мол, почему мои вещи не упаковываешь? А он мне: много вопросов задаёшь, не твоё дело».

Как заявил Эргашев, образования в 11 классов для того, чтобы разбираться в таких тонкостях, у него нет. Также до своего ареста религиозностью он не отличался и «намаз не читал». К Аллаху он якобы обратился уже под стражей.