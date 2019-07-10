В центре Петербурга закрылась сауна, владельцев которой «не парило», что над ними живут люди

Очередная сауна закрылась в центре Петербурга. Место отдыха проверила прокуратура Адмиралтейского района по обращению граждан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, замок повешен на комплексе ООО «Победа», что расположен на улице Ефимова. Судя по фото на официальном сайте, сауна выглядит очень даже презентабельно, только вот расположена она в жилом доме, что идёт вразрез с законодательством.

Октябрьский районный суд ещё в апреле признал организацию виновной, но комплекс парных продолжил работу. Прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения общество прекратило деятельность в многоквартирном жилом доме по улице Ефимова. Также по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Накануне стало известно о том, что в Приморском районе работу прекратила «Банька банная». Владельцы клуба здоровья не выделили своим клиентам раздевалок.