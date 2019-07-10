«Уплывшие» от автомобилей номера находят не только на севере Петербурга, но и на юге

Автомобилисты продолжают искать свои и находить чужие таблички с госномерами после потопа, случившегося в Петербурге 9 июля.

Любопытно, что номера находят не только на севере города, где было особенно полноводно, но и на юге. «Под мостом на Бухарестской, у «Волковской», висят несколько номеров. Не успела сфотографировать. Наш регион», – рассказывает Диана в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор поста искал свой номер на пересечении улиц Парашютной и Репищева и собрал целую коллекцию чужих. «Оставил их на остановке, приезжайте, забирайте», – пишет он.

3 и 9 июля на Петербург обрушивались сильные дожди, дороги уходили под воду вместе с машинами и людьми. Ливневая канализация по ряду причин не справляется с таким объёмом осадков. Автомобилистам попадание в глубокую лужу грозит не только потерей госномера, но и аквапланированием и гидроударом; как вести себя в этой ситуации, читайте на «Фонтанке».