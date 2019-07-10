Прокуратура – за голубей. В Магадане властям запретили штрафовать граждан за кормление птиц

Прокуратура Магаданской области потребовала от местных властей демонтировать таблички о незаконности кормления голубей. Об этом сообщается 10 июля на сайте надзорного ведомства.

Издание Znak.com напоминает, что в начале июля мэр Магадана Юрий Гришан во время объезда города возмутился людьми, которые кормят голубей. Птицы разорили только что высаженные цветники.

«Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность», – заявил тогда Гришан.

Вскоре на улицах Магадана появились таблички, на которых указано, что штраф за кормление птиц составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако в прокуратуре объяснили, что «действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена».

«Мэру города Магадана указано о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц», – подытожили в надзорном ведомстве.