Спрос на «Аллегро» вырос на 17%. За время существования поезд перевез 3,5 млн человек

В первом полугодии 2019-го пассажиропоток скоростного поезда «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки, вырос за год на 17%. За этот период поезд перевёз 258,8 тыс. человек, сообщает 10 июля пресс-служба РЖД.

Более 20% всего пассажиропотока пришлось на июнь – в первый летний месяц поездом воспользовались 52,9 тыс. человек. Это на 4,5% больше, чем в июне 2018-го.

Поезда «Аллегро» запустили 12 декабря 2010 года. С того момента они перевезли 3,5 млн пассажиров.

По данным Погранохраны Финляндии, трафик на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала», через который ходит «Аллегро», растёт наиболее динамично в сравнении с остальными.

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