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Общество
10.07.2019 13:42
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Кудрин: Рост реальных доходов россиян на 1% «слишком оптимистичный»

Глава Счетной палаты России заочно поспорил с Министерством финансов, которое прогнозирует рост реально располагаемых денежных доходов граждан в 1% по итогам года.

«Оптимистичным слишком предполагается прогноз темпов роста реально располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%. Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично», – цитирует 10 июля заявление Алексея Кудрина издание «Коммерсантъ».

По его словам, прогноз роста экономики, который подготовил Минфин, – «пока в зоне риска». Если министерство говорит о росте в 1,3%, то Кудрин напоминает, что в первом квартале года этот показатель был на уровне в 0,5%. «Первый квартал к четвертому кварталу — вообще-то, снижался темп роста», – напомнил глава СП.

Ранее Кудрин заявил, что «бедность в России стала позором», и предостерег от «социального взрыва».

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Справка:

По данным Росстата за январь – сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. При этом в России до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, кого считать бедным. При изменении методики подсчета число таких людей может вырасти до 21,3%. В июне чиновники предложили не считать бедными россиян, имеющих огород и вторую квартиру, что также повлияет на статистику. Несмотря на это, проблема признается властями. Так, в майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.

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