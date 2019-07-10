Кудрин: Рост реальных доходов россиян на 1% «слишком оптимистичный»

Глава Счетной палаты России заочно поспорил с Министерством финансов, которое прогнозирует рост реально располагаемых денежных доходов граждан в 1% по итогам года.

«Оптимистичным слишком предполагается прогноз темпов роста реально располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%. Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично», – цитирует 10 июля заявление Алексея Кудрина издание «Коммерсантъ».

По его словам, прогноз роста экономики, который подготовил Минфин, – «пока в зоне риска». Если министерство говорит о росте в 1,3%, то Кудрин напоминает, что в первом квартале года этот показатель был на уровне в 0,5%. «Первый квартал к четвертому кварталу — вообще-то, снижался темп роста», – напомнил глава СП.

Ранее Кудрин заявил, что «бедность в России стала позором», и предостерег от «социального взрыва».