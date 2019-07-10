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Финляндия
10.07.2019 13:31
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Финляндия вступает в квантовую гонку: стартап из Эспоо привлёк 11 млн евро на разработку технологий для квантовых компьютеров

Компания IQM из финского Эспоо, которая разрабатывает технологии и оборудование для квантовых компьютеров общего назначения, получила 11,6 млн евро посевного финансирования. Об этом 10 июля сообщает журнал Eu-startups.

Стартап основан командой новаторов в области квантовых вычислений из Университета Аалто и Центра технических исследований Финляндии (VTT), все они имеют степень доктора наук в области квантовой физики и являются экспертами в области сверхпроводящих квантовых процессоров. Компания разрабатывает высокоскоростные квантовые процессоры с использованием сверхпроводящих кубитов. Также учёные создали систему охлаждения для схем квантового компьютера, которая поможет снизить ошибки при вычислениях.
Зарегистрированный в 2018 году стартап уже стал пионером в области скорости вычислений и точности информации. Последний прорыв IQM позволяет сократить время квантования до 300 наносекунд.

Инвесторами стали Matadero QED, Maki.vc, MIG Fund, OpenOcean, Tesi и Vito Ventures.

«Квантовые вычисления предоставят безграничные возможности в таких областях, как искусственный интеллект, кибербезопасность и химия», – сговорит Илкка Кивимяки из Maki.vc. По его словам, IQM «пишут новые правила для этой революционной компьютерной категории».

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Ожидается, что после того, как квантовые вычисления станут полностью функциональными, они произведут революцию в таких отраслях, как открытие лекарств, материаловедение и финансы, решая сложные проблемы за часы, а не за годы. Сейчас отрасль находится в зачаточном состоянии, но в течение следующих пяти лет её объём может достичь от 2 до 5 миллиардов долларов. По данным недавнего анализа консалтинговой компании BCG, через десять лет отрасль может вырасти до 50 миллиардов долларов.

Учёные по всему миру работают над разработкой технологий, которые помогли бы создать эффективные квантовые компьютеры для коммерческого применения. За лидерство соревнуются главным образом США и Китай. Свои квантовые компьютеры тестируют  Microsoft, IBM, Google. Так, в январе 2019 года IBM представила Q System One – компактный модульный квантовый компьютер, который сами представители компании окрестили «интегрированной универсальной квантовой вычислительной системой, разработанной для научного и коммерческого применения». Как пишет Tadviser, система представляет собой 20-кубитное вычислительное устройство четвертого поколения, заключенное в герметичный корпус в форме куба с гранью длинной 2,75 м.

В 2016 году в России утверждён проект стоимостью 750 млн рублей по созданию универсального квантового компьютера. По данным «Коммерсанта», в России подготовлен план развития квантовых технологий. Чтобы сократить отставание страны в этой области к 2024 году, предполагается создать профильную организацию и выделить более 43 млрд рублей инвестиций.

В марте 2019-го сообщалось также, что петербургский стартап в сфере квантовых вычислений привлек инвестиции в 100 миллионов рублей.

Справка:

Квантовые компьютеры в отличие от классических вычислительных машин оперируют не битами, а кубитами, которые могут находится не только в состояниях «1» и «0», но и их суперпозиции. При разработке квантовых вычислительных устройств ученые стараются ввести кубиты в состояние квантовой запутанности. Суть явления заключается в том, что изменение одного кубита всегда влияет на состояние связанных с ним соседей. Благодаря этому квантовые компьютеры потенциально способны демонстрировать высокую производительность в вычислениях.


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