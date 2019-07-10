В суде подмосковного Реутова избили и задержали слушателей на процессе лидера местного «Яблока»

Четыре слушателя на процессе по уголовному делу лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина были избиты и задержаны в здании суда подмосковного города Реутов.

Об этом 10 июля сообщает «ОВД-инфо». Участник правозащитного проекта Николай Сизиков, который был задержан вместе с двумя мужчинами и журналисткой, сообщил, что люди в масках били слушателей дубинками прямо в здании суда. Вход в суд заблокирован людьми в той же одежде. На вопросы о том, к какой силовой структуре относятся мужчины в чёрном, они не отвечают, как и приставы, работающие в суде.

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Задержанные были доставлены в отдел полиции, где на них оформляются протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП – «неповиновение приставу» (до 1000 рублей штрафа. – Прим. ред.). На фотографиях, которые из здания полиции публикуют свидетели конфликта, видны ушибы и ссадины у задержанных.

Получить комментарий в суде города Реутова «Фонтанке» не удалось. По указанным на сайте суда номерам просто не отвечают.

Сам Евгений Куракин был задержан в начале июня 2019 года и арестован на два месяца. Активиста задержали в здании прокуратуры, куда он пришел подать заявление по ситуации с защитой местного городского парка от застройки. Адвокат оппозиционера Дмитрий Трунин не знает, что вменяют его подзащитному. На суд об аресте он не попал — его не пригласили на заседание. Яблочника защищал адвокат по назначению. В комментарии «Медиазоне» юрист предположил, что арест может быть связан с делом о мошенничестве, которое было возбуждено в 2012 году. Тогда Куракин как руководитель ТСЖ добивался от местных властей и застройщиков устранения нарушений, допущенных при строительстве новых жилых комплексов, но сам стал фигурантом уголовного дела.

«Он создал в доме ТСЖ с целью самозащиты жителей от произвола властей и застройщика и потом умудрился в этом ТСЖ сделать самые низкие тарифы коммунального обслуживания по всей Московской области. ТСЖ не стало платить никаких откатов властям и за счет этого снизило для жильцов тарифы. Ну, такие «преступления» у нас не проходят безнаказанно, на него обрушилась вся репрессивная мощь вертикали», – заявлял ранее лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. Правозащитный центр «Мемориал» считает Евгения Куракина «политзаключённым». Лидер реутовского «Яблока» планировал принять участие в местных муниципальных выборах в сентябре.