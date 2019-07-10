Хозяйка усадьбы в Стрельне объявила войну строителям

22 судебных процесса, 13 из которых победоносны, а 7 не завершены, бестселлер про строительных жуликов, сын – однокурсник Медведева... Петербурженка ведет непримиримую борьбу со строительным бизнесом. Оппоненты говорят о потребительском экстремизме.

Фото с сайта pixabay.com / myrfa

Психиатр, венеролог и иномарка со стразами

73-летняя петербурженка Юлия Ушакова за последние 8 лет выиграла 13 судебных процессов у строительных компаний и продавцов материалов и кухонной мебели. Этот рекорд мог бы стать сюжетом как минимум для книги с претензией на статус бестселлера. Юлия Вадимовна как раз собирается написать такую книгу – говорит, что жанр будет, скорее всего, документальный, а название она пока не придумала. Но реализовать творческий проект готова лишь после завершения строительства своего дома в Стрельне. «Если его удастся завершить», – говорит она, и в словах слышится пессимизм.

Зато сформирована идея: «В основном, конечно, у нас строители – жулье. Кто-то и офиса не имеет. Я знаю несколько компаний, которые возглавляют психиатр, венеролог, терапевт. Удивляться нечему, и, наверное, я не одна такая. Видимо, у нас есть какие-то прорехи в законодательстве. Я понимаю, что это беда для Петербурга, возможно, для всей России. От этого страдают все…»

Свою гражданскую позицию Юлия Ушакова отстаивает с 2011 года. За этот период в десяти районных судах Петербурга она участвовала или участвует в 22 процессах, 19 из которых инициировала сама. В четырех случаях суды претензии не рассматривали из-за процессуальных огрехов, два иска подали её бывшие работники: одна ухаживала за домашними животными автора будущего бестселлера, хотела взыскать 31 000 рублей заработной платы, но позже отказалась от официальных претензий и отозвала иск. Второй процесс инициирован 17 мая 2019 года, он рассматривается в Петродворцовом районном суде. Оба иска попали под категорию «Споры, возникающие из трудовых правоотношений. Дела об оплате труда. О взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)».

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Из 19 судебных процессов, случившихся по инициативе Юлии Ушаковой, 13 она выиграла, причем все решения вступили в законную силу. 6 процессов длятся сегодня, в том числе один в апелляционной инстанции. Женщина пытается убедить Санкт-Петербургский городской суд в том, что Куйбышевский районный ошибся, отказав ей во взыскании более 1 млн рублей с ООО «Топ Хаус». Ушакова уверена, что компания продала ей кровельные материалы, но не доставила, однако суд пришел к выводу, что она сама уклонилась от их получения.

Окончательно автор будущего бестселлера проиграла лишь один процесс – в 2012 году в Петродворцовом районном суде. Но к строительству дома он прямого отношения не имеет, там был спор о праве собственности на землю.

«Лохи кончились…»

19 судебных процессов Юлии Ушаковой связаны со строительством на ее участке в Стрельне. Сайты районных судов публикуют не все решения, поэтому нам удалось ознакомиться лишь с некоторыми.

В 2012 году она наказала ООО «Наша мебель Юго-Запад» за нарушение срока поставки комплекта кухонной мебели почти на 30 000 рублей. Юлия Вадимовна претендовала почти на 200 000, но не смогла убедить суд, что мебель ей привезли не только не вовремя, но и ненадлежащего качества.

В том же году она выиграла потребительский спор у ООО «Контракт» в Кировском районном суде.

В 2013–2014 годах в ее копилке прибавляется 5 судебных побед по нарушению потребительских прав в сфере строительных и бытовых услуг. В частности, наказанным оказалось ООО «Гром-камень» за просроченные изготовление и монтаж облицовки из природного камня её дома. Ушакова пыталась доказать суду, что «ответчик неоднократно привозил камень, не соответствующий оговоренным условиям», а представитель «Гром-камня» утверждал, что «истица не пускала работников на участок, также её не устраивал цвет камня». Ни одной из сторон доказать свои обвинения не удалось, поэтому Петродворцовый районный суд удовлетворил требования частично, взыскав с «Гром-камня» только неустойку за срыв указанных в договоре сроков.

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В 2015 году женщина наказала еще парочку строительных компаний – «СтройСилу» и «Каменный стиль». «СтройСила» пыталась облицевать цокольную часть здания хозблока, что обошлось ей примерно в 600 000 рублей – Ленинский районный суд признал низкое качество работ и еще ряд нарушений. Доказать невозможность работать на участке Юлии Вадимовны в связи с тем, что она в какой-то момент отказалась пускать туда строителей, представителям компании не удалось.

Следующие три года принесли Юлии Ушаковой еще три победы – в Смольнинском, Петродворцовом и Кировском районных судах. Нарушителями оказались «Творческая архитектурная мастерская Сергеевой В.С.», НПП «АБФ» и «Ладный дом».

Компании «АБФ», например, не удалось залить отверстия в железобетонной плите перекрытия в здании котельной и в конструкции армопояса в здании гостевого дома. Сумма наказания на сайте суда не обозначена, а представитель компании на процессе не появился – строители даже не пытались сопротивляться.

Сегодня претензии хозяйки стрельнинской усадьбы рассматривают 5 районных судов и городской.

Среди оппонентов ООО «Ива»: выполнение строительных работ в тех же котельной, хозблоке, гостевом доме и коттедже, которое вновь не устроило Юлию Ушакову. За плохое, по ее мнению, качество с «Ивы» предлагается взыскать около 7 млн рублей, но компания активно сопротивляется и открыто упрекает истицу в злоупотреблении правом.

«Расцениваю как попытку введения суда в заблуждение умолчание о наличии подтверждающих документов и игнорирование факта целевого и полного расходования авансов при определении сумм, подлежащих возмещению», – написано, в частности, в отзыве на иск автора будущего строительного бестселлера в Приморский районный суд.

В Невском районном суде Юлия Ушакова пытается наказать СТК «Альянс» за строительные ошибки, якобы совершенные в 2014 году. Речь идет вновь об облицовке все в тех же котельной, хозблоке, гостевом доме и коттедже. Убытки от взаимоотношений с компанией женщина оценивает почти в 1 млн рублей, но и здесь она натолкнулась на активное противодействие.

Представляющий интересы «Альянса» адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Алиби» Михаил Филимонов заявил «Фонтанке»:

«Юлия Ушакова как реальный "потребительский экстремист", выявляя недостатки проданных ей товаров и услуг, каждый раз намеревалась получить не желаемый результат от заключенных сделок, а так называемую прибыль под видом «полного возмещения понесенных и предстоящих затрат» на восстановление желаемого результата. Почти каждый иск заканчивался частичным удовлетворением как раз в части возмещения предстоящих затрат. Её специалист старался, как мог, он всегда четко выписывал затраты на то, что должно быть заново переделано. Но эталона – проекта строительства – никогда не существовало, в 2017 году появились только эскизные чертежи. И никто из ответчиков не смог разобраться в трёх соснах. Схема проста. По суду Ушакова получала присужденные средства "в виде полного возмещения предстоящих и понесенных затрат на восстановление", давала "прикормку" в виде аванса новому подрядчику, тот приступал доделывать то, что бросил предыдущий. И так дошли уже почти до возведения кровли. Но лохи кончились, несмотря на масштабы Санкт-Петербурга, у подрядчиков наконец-то стала появляться при предложении заключить сделку на завершение строительства должная осмотрительность…»

«Воспитанный, добрый, не пугало»

В разговорах сегодняшних оппонентов Юлии Вадимовны звучат два посыла: потребительский экстремизм и «высокопоставленный» сын. Первым строители пытаются охарактеризовать действия женщины, вторым оправдывают почти стопроцентный успех, неизменно сопутствующий ей все эти годы в залах судебных заседаний.

С обвинениями в потребительском экстремизме Юлия Ушакова категорически не согласна: «Я все процессы выиграла. И только по одному процессу получила деньги, по всем остальным денег нет. Организации обанкрочиваются, еще что-то придумывают – идут на любые уловки, чтобы не платить. У меня все честно».

Что касается сына Ушаковой, то он является зампредом правления Газпромбанка, а в середине девяностых он являлся партнером по бизнесу с Дмитрием Медведевым. Диплом юрфака ЛГУ он получал в один год с будущим премьер-министром. Кроме того, он участвует еще в 9 юридических лицах – в 4 акционерных обществах и в 5 фондах. Контрагенты Ушаковой в неформальных разговорах с некоторой долей волнения упоминали его имя.

Юлия Ушакова слухи о злоупотреблениях именем высокопоставленной персоны категорически отвергает: «Пугать кого и зачем? Я никогда и никому не говорила, где работает мой сын. Что, он пугало какое-то? Он интеллигентный, воспитанный и добрый человек. Видимо, его работа и притягивает. Как мухи летят, извините, на дерьмо, так и строители рвутся, понимая, что я порядочный человек, всегда благодарна, и хотят воспользоваться этим – какие-то деньги сорвать. А потом получают аванс, исчезают и, видимо, считают это в порядке вещей».

Юлия Вадимовна тоже пыталась заниматься бизнесом. Информационно-аналитическая система «СПАРК-Интерфакс» видит ее совладелицей и директором зарегистрированного в 2000 году Санкт-Петербургского экологического фонда защиты и спасения животных «Братья наши меньшие». Основным видом деятельности фонда значится «Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков», но бизнес, видимо, не пошел. В 2011 году компания ликвидирована – именно тогда, кстати, появился первый судебный иск Юлии Ушаковой.

Последовательность событий наталкивает на мысль: спасение парнокопытных женщина сменила на борьбу со строителями.

Константин Шмелев, «Фонтанка.ру»