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10.07.2019 13:03
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Власти Бурятии незаконно отказали местной жительнице в квартире после 55 лет ожидания в очереди на жильё

Администрация Улан-Удэ отказала в предоставлении жилого помещения местной жительнице, которая состояла в очереди на улучшение жилищных условий с декабря 1964 года. Спустя 55 лет она была второй в очереди, но чиновники столицы Бурятии решили, что квартиру женщине не дадут, поскольку у неё нет статуса «малоимущая». Об этом 10 июля сообщает сайт регионального управления прокуратуры. 

«Жилищным кодексом РСФСР, действовавшим до 01 марта 2005 года, для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не требовалось признания таких лиц малоимущими», – утверждают в прокуратуре республики Бурятия.

Обращение прокурора Советского района Улан-Удэ с иском в суд к администрации города о признании за женщиной права на получение жилья по договору соцнайма и обязании предоставить жильё в течение трёх месяцев было удовлетворено в полном объёме. Апелляционным определением Верховного суда решение оставлено без изменения, уточнили в надзорном ведомстве.

По данным региональных СМИ, сейчас женщина живет вместе с внучкой в комнате площадью 18 квадратных метров в общежитии.

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В Петербурге улучшения жилищных условий больше 15 лет ждут 3500 семей в коммунальных квартирах. Осенью 2018 года был принят закон о финансировании их расселения. Всего в Петербурге сейчас насчитывается около 72 тысяч коммунальных квартир, в которых проживают 233 тысячи семей.

В Северной столице в очереди на улучшение жилищных условий стоит около 150 тысяч семей. Об этом ранее рассказывал бывший глава жилищного комитета Смольного Валерий Шиян. В Москве очередь вдвое меньше. Там улучшения жилищных условий ждут около 70 тысяч семей. 

По действующей редакции городского закона «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий» на жильё от государства могут претендовать лица, которые прожили в городе не менее 10 лет, если они являются ветеранами войн, имеют трёх и более несовершеннолетних детей, проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

Президент России Владимир Путин сразу после вступления в должность президента РФ в четвёртый раз в мае 2018 года подписал серию указов, которые, в частности, предписывают к 2024-му улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей ежегодно. 

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