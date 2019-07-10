«Зенит» представил красную форму. Фанаты уже в бешенстве

Клубный фотограф «Зенита» опубликовал в своем инстаграме несколько новых комплектов формы. Помимо традиционных сине-бело-голубых цветов на фото присутствуют также желтые и красные футболки.

Отметку «Мне нравится» фотографии с красной формой поставил официальный аккаунт «Зенита». Однако большинству фанатов она не пришлась по вкусу. В комментариях к посту они высказались резко негативно против такого эксперимента. Несколько болельщиков вспомнили, что «Зенит» в 1960-х и 1970-х годах играл в красно-белой форме.

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Напомним, что в июле 2017 года «Зенит» представил резервный комплект формы фиолетового цвета. «Вдохновением для нее послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», – говорилось в презентации клуба.

Впервые петербургская команда сыграла в новых для себя цветах лишь через год, в сентябре 2018-го. Это был товарищеский матч против «Кайрата». Однако болельщики резко отрицательно отнеслись к новинке.

В итоге генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву пришлось даже дать обещание, что фиолетовой формы больше не будет. Про красную он ничего пока не говорил.