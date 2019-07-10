Популярный британский влогер разнёс закон, заставляющий электрокары предупреждать пешеходов звуками

Кадр из видео в YouTube

Известный британский журналист и видеоблогер Роберт Ллевеллин (Robert Llewellyn) неожиданно обрушился с критикой на вступивший в силу в ЕС закон, согласно которому все новые электромобили, продающиеся в Европе, должны быть оборудованы системой акустического предупреждения пешеходов. Они издает звуки при движении с малой скоростью и называется Acoustic Vehicle Alerting Systems, сокращенно – AVAS. Пока она обязательна только для новых машин, но через год ею придется оборудовать все находящиеся в эксплуатации электрические транспортные средства.

Ллевеллин в видеоролике, опубликованном в его блоге Fully Charged, назвал закон «абсолютно, абсолютно бессмысленным» («utterly, utterly irrerevant»). И привел аргументы, которые, по его мнению, доказывают эту бессмысленность.

Кадр из видео в YouTube

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В первую очередь, по мнению журналиста, закон не учитывает одного, но весьма важного обстоятельства – наличия водителя за рулем электромобиля. Чтобы электромобиль наехал на пешехода, да еще при движении со скоростью до 20 км/ч (как предусмотрено системой AVAS), нужно чтобы и водитель, и пешеход не видели друг друга совсем. Такое, конечно иногда случается, и даже шум бензинового двигателя не спасает зазевавшегося пешехода. Однако во всех остальных случаях, как считает Лливеллин, наезд «бесшумного» электромобиля на ничего не подозревающего пешехода возможен только в одном случае – если водитель сознательно захотел задавить этого человека.

Кадр из видео в YouTube

В городском шуме непросто расслышать даже звук современного автомобиля с обычным бензиновым двигателем. Особенно если это автомобиль высокого класса, создатели которого отдельно занимались звукоизоляцией и акустическим комфортом, на небольшой скорости он движется бесшумно.

Однако есть ситуация, в которой, как считает Ллевеллин, звуковые сигналы движущегося автомобиля необходимы. К примеру, при маневрировании на стоянке в супермаркете, когда вы ограничены в обзоре, а вокруг много других покупателей, не всегда внимательно смотрящих по сторонам, поскольку они заняты своими тележками и детьми. Во всяком случае именно об этом говорит личный опыт Роберта Ллевеллина, который вот уже 10 лет ездит на электромобилях каждый день.

Кадр из видео в YouTube

Ллевеллин считается одним из самых последовательных сторонников и влиятельных пропагандистов «чистой» энергетики и электрического транспорта. Его популярный видеоблог Fully Charged посвящен не только электрическому транспорту, но и всему, что связано с возобновляемыми источниками энергии и «зелеными» технологиями. Также Ллевелин и его со-ведущий Джон Смит в прошлом году запустили фестиваль Fully Charged Live, который проходит на знаменитой гоночной трассе в Силверстоуне и посвящен развитию электротранспорта и экологически чистой энергетики.