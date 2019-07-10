«Обезьянник оправдает свое название». Петербургская полиция изучает запрещенных животных

Личный состав петербургской полиции ознакомили с перечнем животных, на содержание которых введен официальный запрет. Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, текст постановления правительства № 795 довели до сведения рядовых полицейских.

Документ, вступивший в силу еще 22 июня, на местах вызвал легкую оторопь. Подробное изучение перечня нелегальной фауны открыло для сотрудников правоохранительных органов много нового. Выяснив, как выглядят винные змеи, ужасный листолаз, плюющийся черный толстохвостый скорпион, сирены, звездочеты и морские дракончики, полицейские всерьез задумались, что им делать, если, например, случится застать в квартире слона или носорога, на которых правительство страны также посчитало необходимым распространить свой запрет. В квартирах больше нельзя держать десятки видов обезьян, в том числе макак и шимпанзе. Теперь полицейские шутят, что «обезьянники» начнут оправдывать свое название, ведь задержанных в неположенных помещениях животных придется куда-то девать.

Как ранее сообщала «Фонтанка», глава правительства Дмитрий Медведев запретил россиянам содержать десятки видов диких животных, птиц и рыб. В перечень попали такие довольно распространенные экзотические питомцы, как тарантулы, лисицы и совы. Также в перечень включили крупных хищников, все виды хоботных и носороговых.