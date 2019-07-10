Площадку «Леннаучфильма» в Петербурге выставят на торги. Деньги уйдут на многопрофильный кинематографический центр

Киностудия имени Горького намерена выставить на продажу ряд объектов в Москве и Петербурге, среди которых — площади бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Невском районе. Актив уйдет с молотка до конца года.

Как сообщает 10 июля «Коммерсантъ», общая стоимость объектов составляет порядка 4 млрд рублей. Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве — бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов и двух бывших автобазах министерства культуры. Кроме того, с молотка пустят территорию пионерлагеря «Буревестник» в Московской области и бывшей студии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге, площадью почти 20 тысяч квадратных метров.

Объекты предполагается реализовать до конца года, еще одну сделку — по продаже 32% ОАО «Телебазис» — уже летом. Вырученные деньги пойдут на реконструкцию и создание многопрофильного кинематографического центра.

Город неоднократно менял планы развития «Леннаучфильма». На базе студии могли создать образовательный канал и инновационный центр дебютного кино. В 2014 году с просьбой спасти студию к губернатору города обращался режиссер Сергей Снежкин.