Setl Group начал строить 8-этажную очередь ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl Group начал строить десятую очередь жилого комплекса «Солнечный город», состоящую из семи корпусов высотой всего 8 этажей с яркими фасадами и уютными дворами. Плановый срок сдачи очереди – 2 квартал 2021 года.

Новые дома возводятся западнее корпуса 8. Проектом предусмотрены удобные подземные паркинги общей площадью 8 тыс. кв. м. Для маленьких жителей «Солнечного города» девелопер построит современный детский сад на 220 ребят – к работам планируют приступить уже в конце текущего года.

Setl City

В домах новой очереди фирменная коричнево-бежевая тонировка зданий сменится желтыми и кирпичными акцентами, контрастирующими с серым цоколем. Расположенные рядом друг с другом остекленные лоджии будут наполняться солнечным светом, что позволит дополнительно выделить фасады из окружающей застройки. В холлах вместо традиционного для проекта коричневого оттенка будет использован серый цвет, на фоне которого желтые и бордовые вставки заиграют новыми красками.

Все квартиры в 10 очереди будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой по последнему стандарту Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад». А это значит, в ванной появятся теплые полы, на стенах – керамическая плитка с мозаикой и имитацией дерева. В комнатах и на кухне будет уложен высококачественный износостойкий ламинат с выраженной фактурой.

Setl City

Во дворах, полностью закрытых от машин, Setl Group оборудует комфортные современные площадки для отдыха, игровые и спортивные зоны. В коммерческих помещениях, которые предусмотрены в трех корпусах, в будущем откроются необходимые магазины у дома и кафе.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»