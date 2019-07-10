Отмщение свыше. В Сеть попало видео, как уличного дебошира сбивает машина

Под колесами внедорожника в Алма-Ате закончил свой путь владелец электросамоката, катавшийся внаглую по выделенной полосе общественного транспорта и избивший водителя автобуса. Пример казахского возмездия — другим наука.

О стычке самокатчика с водителем алмаатинского автобуса стало известно из видеозаписей, попавших в Сеть. Молодой человек в темных очках уверенно гнал по выделенной полосе, мешая проезду городского транспорта. Видимо, после контакта с автобусом он на остановке ворвался в кабину и избил водителя.

Водитель с разбитым лицом постарался задержать самокатчика до приезда полиции. Дебошир вырывался, и со второй попытки ему это удалось. Вектор бегства он выбрал не очень правильный — поперек проезжей части. Ехавший по соседней полосе внедорожник сбил выскочку. Скорость движения автомобиля была невысокой, поэтому самокатчик жив. Но травмы не позволили ему продолжить путь, и пришлось дожидаться не только полицию, но и скорую.