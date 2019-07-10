Вещные «откаты» муниципалитета «Смольнинское». По версии обвинения, глава администрации свою долю брала стройматериалами

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о «распиле» муниципального бюджета в округе «Смольнинское». Глава администрации к деньгам не прикасалась, но могла стать миллионершей.

Как сообщает 10 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, уголовное дело Натальи Смирновой и бизнесмена Дмитрия Степанова зарегистрировано в Куйбышевском райсуде. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве.

«Обвинение полагает, что глава администрации МО "Смольнинское" Смирнова с апреля по ноябрь 2015 года обеспечила компании "Инвест+" победу в конкурсе на благоустройство на сумму не менее 80 млн рублей», – говорится в сообщении.

Почти на 9 млн работы оказались невыполненными. Доля Смирновой составила 1,4 млн рублей в вещном эквиваленте. Глава администрации получила на эту сумму стройматериалы.

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У Степанова есть второй эпизод, связанный с хищением почти миллиона рублей по аналогичной схеме в 2016 году. Оба признают вину и просят рассмотреть дело в особом порядке.

Наталья Смирнова пришла в «Смольнинское» в конце 2014 года, за несколько месяцев до вмененного хищения бюджетных денег. Задержали ее в августе 2018-го. По данным СПАРК, с должности Смирнову сместили в октябре. Ей на смену пришел Александр Колб, много лет проработавший в ФСБ.