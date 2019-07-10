Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл ипотечный центр

АО «Альфа-Банк»

В Санкт-Петербурге открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка по адресу Малый пр. П.С., 87, БЦ «Сенатор».

В новом офисе созданы максимально комфортные условия с учетом всех необходимых требований для обслуживания клиентов. Специалисты банка окажут поддержку при проведении ипотечной сделки любой сложности, проконсультируют по объектам недвижимости, помогут заключить договор купли-продажи и заключить договор страхования.

В новом офисе оборудовано девять переговорных комнат, к услугам клиентов Северной столицы – депозитарий для проведения сделок с использованием сейфовых ячеек.

Ипотечные клиенты Альфа-Банка могут воспользоваться новым цифровым сервисом – личным кабинетом ипотечного заемщика. Услуга позволяет дистанционно подать заявку и оперативно получить решение по ипотечному кредиту. Кроме того, платёж по кредиту клиент может внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.

«Открывая ипотечные центры, мы создаем условия, которые дают возможность клиентам решить в одном месте сразу все вопросы, связанные с получением и обслуживанием ипотечного кредита», – говорит Артем Иванов, руководитель департамента ипотечного кредитования Альфа-Банка.

Ипотечные центры Альфа-Банка обслуживают клиентов Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Уфе и два специализированных офиса в Москве. К концу года в 16 ипотечных центрах клиенты Альфа-Банка смогут получить ипотечный кредит.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015г.