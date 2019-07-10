Ливень «смыл» тяжелые ДТП и пробки с дорог Петербурга и области

Статистика ДТП на дорогах Петербурга и Ленинградской области за 9 июля радует глаз: всего 18 пострадавших на оба региона и ни одного погибшего. Такой же «лайтовой» была в минувший вторник и ситуация с пробками. И это несмотря на проливной дождь.

Как сообщает 10 июля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за 9 июля на петербургских дорогах было зафиксировано 349 ДТП, в 11 из которых пострадали люди. Травмы получили 13 человек, все – взрослые. В понедельник, для сравнения, в 18 авариях из 376 пострадали 15 взрослых и трое детей, один человек погиб. В предыдущий ливень, 3 июля, также был погибший, хотя серьезных аварий и пострадавших в них было меньше: семеро взрослых и ребенок на 7 ДТП из 372.

Серьезные ДТП в Петербурге 9 июля происходили в основном либо до, либо после ливня. Так, еще ночью на перекрестке улицы Тельмана с проспектом Большевиков Nissan Patrol отправил Volkswagen Polo в столб. В «Фольксвагене» пострадали водитель и пассажирка. Днем на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов автобетоносмеситель «забодал» легковушку. Очевидцы сообщали о пострадавшей. Примерно в то же время на Московском проспекте грузовая «ГАЗель», сдавая задом по тротуару, задавила пожилую женщину.

Вечером на проспекте Шаумяна, около бизнес-центра «Истен», расположенного в доме 8, мотоциклист въехал в зад Hyundai Solaris «Яндекс.Такси», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, байкер жив, но его состояние не уточняется. У «Соляриса» повреждены задний бампер, крышка багажника и пробито заднее стекло.

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Вечером же в ДТП попал еще один «двухколесный». На повороте с моста Александра Невского к Малоохтинскому проспекту грузовая «ГАЗель» сбила велосипедиста, который ехал прямо, пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора очевидца видно, что после столкновения велосипедист встал самостоятельно.

А уже в ночь, с 9 на 10 июля, на перекрестке проспекта Стачек с улицей Зайцева автомобиль вылетел на встречную полосу, а затем на газон, сообщают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Тот, что сейчас стоит на газоне, ехал по Зайцева, пересекая Стачек, и его подрезал другой автомобиль, который производил разворот с моста и обратно на него же, в итоге тот, кто разворачивался в неположенном месте, скрылся с места ДТП», – рассказывает Сергей.

На помощь водителю бросились очевидцы. «Это мои знакомые ребята. Стояли у метро, услышали стук, прибежали, чтобы перевернуть машину. Водитель цел и невредим», – пишет Адам.

В Ленинградской области за прошедший день зафиксировали 56 дорожных аварий. Пострадавшие были в пяти – пятеро взрослых. Днем ранее в девяти из 70 ДТП травмы получили 11 человек и один погиб. 3 июля последствия были еще тяжелее: 14 пострадавших (из них шестеро – дети) и двое погибших на 10 ДТП из 71.

Что касается пробок, то весь день 9 июля загруженность дорог в Петербурге была на 1 балл меньше обычной. Утром и днем, по данным «Яндекс.Пробок», она составляла 4 балла, вечером – 6 баллов. А самые большие пробки весь день собирались на КАД и Московском шоссе.