Песков: Авиасообщение между Грузией и Россией может возобновиться, но не сейчас
Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться, но только после того, как ситуация в Тбилиси стабилизируется. Как заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Грузии в данный момент есть место экстремизму и русофобии.
«Разумеется, нельзя исключать возобновления полетов в Грузию, и, конечно же, надеемся, что рано или поздно это произойдет. Сейчас, с учетом такой сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками, грузинского общества и русофобскими проявлениями, существует опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов. Когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет, будет время для принятия таких решений. Пока об этом говорить преждевременно», – цитирует Пескова спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Ранее стало известно, что Кремль остался доволен реакцией грузинских властей на «провокацию от журналиста "Рустави-2"», который, используя нецензурную лексику, оскорбил в прямом эфире Владимира Путина и прошёлся по его семье. Появилась информация, что Кремль может возобновить авиасообщение с Грузией и даже продолжит переговоры о введении безвизового режима с южным соседом.
Справка:
Напомним, в конце июня в Тбилиси начались антиправительственные выступления, формальным поводом для которых стало председательствование российского депутата на международной православной ассамблее. Зазвучали русофобские лозунги, президент страны назвала РФ «врагом» и «оккупантом». После этого президент Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией и не продавать турпутевки в эту страну. Заговорили об эмбарго на минеральную воду и вино из закавказской республики. 7 июля телеведущий канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал эфир с нецензурного обращения к Владимиру Путину на русском языке, он также оскорбил память покойных родителей российского президента. Власти Грузии осудили этот поступок, выразили недовольство и многие жители страны. Путин, в свою очередь, предложил не вводить санкции из уважения к грузинскому народу и предложил не наказывать обидчика: «Много чести».