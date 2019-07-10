Песков: Авиасообщение между Грузией и Россией может возобновиться, но не сейчас

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться, но только после того, как ситуация в Тбилиси стабилизируется. Как заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Грузии в данный момент есть место экстремизму и русофобии.

«Разумеется, нельзя исключать возобновления полетов в Грузию, и, конечно же, надеемся, что рано или поздно это произойдет. Сейчас, с учетом такой сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками, грузинского общества и русофобскими проявлениями, существует опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов. Когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет, будет время для принятия таких решений. Пока об этом говорить преждевременно», – цитирует Пескова спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Ранее стало известно, что Кремль остался доволен реакцией грузинских властей на «провокацию от журналиста "Рустави-2"», который, используя нецензурную лексику, оскорбил в прямом эфире Владимира Путина и прошёлся по его семье. Появилась информация, что Кремль может возобновить авиасообщение с Грузией и даже продолжит переговоры о введении безвизового режима с южным соседом.