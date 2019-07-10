СКА подписал двухлетний контракт с 23-летним Ткачёвым

Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым. Соглашение с 23-летним российским хоккеистом рассчитано на два года, до окончания сезона-2020/21.

Права на Ткачёва СКА получил в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова.

Владимир Ткачев возвращается в СКА!



Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова. Контракт с форвардом подписан на 2 года и будет действовать до окончания сезона 2020/21.



Добро пожаловать! pic.twitter.com/y7VPVGXikH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 июля 2019 г.

В сезоне-2018/19 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2».

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Это уже второе пришествие Ткачева в СКА. В 2015 году он переехал в Петербург после полутора лет игры в юниорских канадских лигах. В сезоне-2015/16 выступал в основном за молодёжную команду СКА-1946 и в Высшей лиге за команду «СКА-Нева».

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер петербуржцев Илья Воробьев уйдет со своего поста, но останется в штабе. Его место займет бывший помощник Алексей Кудашов.