«Непонятно, что такое Российская Федерация». Как кандидатам отказывают в регистрации по абсурдным причинам

На муниципальных выборах в Петербурге — что ни день, то скандал: избирательные комиссии отказывают кандидатам от оппозиции в праве баллотироваться, придумывая все новые поводы. «Фонтанка» собрала самые яркие примеры обстоятельств, которые в глазах местных властей делают горожан недостойными участия в выборах.

Фрагмент скриншота с сайта twitter.com / @irmachinsky

Выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге еще не закончилось, но оппозиционные партии и движения уже подсчитывают потери. Документы, поданные кандидатами от оппозиции, местные избиркомы изучают столь пристально, а ошибки находят столь виртуозно, что причины отказов в регистрации часто выглядят неубедительно.

Одно из таких решений 9 июля, во вторник, обсуждали в петербургской избирательной комиссии — туда пожаловалась кандидат от «Яблока» Татьяна Лысова. Избирком муниципалитета Остров Декабристов (Василеостровский район) уличил кандидата в том, что она скрывает источники своего дохода. А точнее — в том, что она не полностью написала название организации, которая выплачивает ей ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 176 рублей. Одной этой причины оказалось достаточно, чтобы ее отказались регистрировать. «Кандидат возразила, что нарушение незначительно, потому что источник дохода очевиден: это Российская Федерация. Но избирком не понял, что такое Российская Федерация. Не она же конкретно выплачивает Лысовой это пособие. Я не могу привилегии дать одному кандидату», — объяснила свою позицию председатель муниципального избиркома Наталия Самусева. Рабочая группа Горизбиркома по жалобам, впрочем, ее объяснения убедительными не сочла и отказ в регистрации рекомендовала отменить: по закону, неполные сведения о доходах кандидата — не причина отказывать ему в участии в выборах.

Тем кандидатам, которые идут на выборы не от партий, а самовыдвиженцами, нужно собрать подписи избирателей в свою поддержку. Если оформлены неправильно, им могут отказать в регистрации. Так произошло в муниципалитете Смольнинское (Центральный район) с кандидатом Ириной Фатьяновой, которая выдвинулась при поддержке команды Алексея Навального. Избирком проверил ее подписи, и процент бракованных был в пределах допустимого. Но тут член комиссии заметил, что одна из подписей датирована нечетко: избиратель не завершил окружность, когда рисовал ноль, обозначая июнь цифрами «06». Члены посовещались и решили: нарисованная избирателем дата больше похожа на девяносто шестой месяц, а не шестой. А поскольку такого месяца не существует, подпись забраковали. «Если бы не эта подпись, Ирина была бы зарегистрирована. Но «девяносто шестой месяц» делает процент брака недопустимым, и рабочая группа по проверке подписей решила, что есть основания не допускать кандидатку до выборов», — говорит активист штаба сторонников Алексея Навального Денис Михайлов, который выдвигается в том же округе. Его подписи, кстати, тоже забраковали — нашли помарку, которую он допустил в своей собственной фамилии. Но в целом счет пока в пользу штаба: ему удалось зарегистрировать 63 кандидата, отказы в регистрации получили 34.

У петербургского «Яблока» зарегистрированных кандидатов пока 67, а не допущенных до выборов — 122. Дотошность в проверке документов проявили многие муниципалитеты. Избирком Литейного округа (Центральный район), например, отказал в регистрации пятнадцати выдвиженцам из-за того, что в документах словосочетание «политическая партия» они написали с маленькой буквы. А должны были с большой: именно так «Яблоко» называется официально. Эта ошибка — «существенное нарушение требований закона», написал избирком в своем решении. К собственному правописанию эта комиссия округа столь же жестких требований предъявлять не стала. Один из кандидатов, яблочник Арсений Афиногенов, не смог вовремя исправить строчную букву на прописную, потому что не получил уведомления об ошибке: избирком забыл дописать одну букву в электронном адресе, на который это уведомление отправил.

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Еще двух кандидатов от «Яблока» местные избиркомы обвинили в том, что те недостаточно четко объяснили, где и когда именно партия выдвинула их. В муниципалитете Московская застава (Московский район), например, не смогли найти офис петербургского «Яблока», где проходила конференция по выдвижению Екатерины Сапрыкиной: указывая адрес партийного отделения, она написала только улицу и дом, но не написала номер квартиры. В «Яблоке» возражают: офис партии занимает первый этаж здания, и официальный, зарегистрированный Министерством юстиции адрес номера квартиры вовсе не содержит.

В муниципалитете №72 (Фрунзенский район) отказались регистрировать кандидата от «Яблока» Андрея Гусака, уличив его в обмане: якобы он сообщил, что партия будет выдвигать его 25 июня, а на самом деле конференция прошла 26-го. Так в избиркоме интерпретировали то, что делегаты конференции засиделись за полночь и закончили мероприятие в 1:30 следующего дня.

В муниципалитете Сосновское (Выборгский район) зарегистрироваться не смог кандидат от «Справедливой России» Александр Калинин. Он сдал отчет о том, как распорядился средствами собственного избирательного фонда, и озаглавил его словами «финансовый отчет». А должен был написать «первый финансовый отчет», указали в избирательной комиссии и отказали. Еще один документ, поданный в электронном виде, в комиссии не сумели открыть: в решении говорится, что он подан в «неизвестном нечитаемом формате». «Речь идет о вордовском файле: кандидат подал его в формате docx, а комиссия хотела, чтобы документ поступил в формате doc. Правда, когда член рабочей группы избиркома принимал этот документ у кандидата, он прекрасно открывался на его компьютере», — говорит пресс-секретарь петербургской «Справедливой России» Анна Калабина.

В муниципалитете Чкаловское (Петроградский район) заподозрили кандидата от «Яблока» Татьяну Лазовскую в том, что она самозванка. Внимательно присмотрелись к подписи, которую лидер петербургского «Яблока» Екатерина Кузнецова поставила на документе о выдвижении Лазовской и даже провели собственное расследование: сходили в соседний муниципалитет, попросили показать другой документ с подписью Кузнецовой, чтобы сравнить автографы, и обнаружили между ними «существенные расхождения». А значит, решили в избиркоме, подпись на документах Лазовской – поддельная. Почему сотрудники в Чкаловском сочли подделкой подпись именно на документе Татьяны Лазовской, а не на бумаге из соседнего муниципалитета, в решении не уточняется.

Избирательная комиссия муниципалитета Звездное (Московский район) усомнилась в подлинности паспортов двух кандидатов-сторонников Алексея Навального. Оба кандидата успели израсходовать по одному заграничному паспорту, и органы власти, как и положено по закону, поставили в их российских паспортах отметки об этом – штампы «Аннулировано». Избирком изучил положение о российском паспорте и не нашел такого штампа среди перечня отметок, которые можно вносить в документ. А значит, паспорта недействительны, и кандидатам в регистрации нужно отказать, сочли в комиссии. Проблемы у россиян с отметками «Аннулировано» в паспортах в прошлом и правда возникали: в свое время власти ставили их законно, но с тех пор закон поменялся. В федеральной миграционной службе, впрочем, специально поясняли, что на самом деле такая отметка недействительным паспорт не делает.

Пожалуй, самым экстравагантным поведением отличилась на этих выборах избирательная комиссия муниципалитета Екатерингофский (Адмиралтейский район). Накануне двое членов комиссии с правом совещательного голоса Юрий Багров и Динар Идрисов (их делегировали кандидаты-оппозиционеры от «Яблока» и команды Навального) пришли, чтобы ознакомиться с документами: по закону имеют на это право. Но председателя комиссии Ксении Недбайло на месте не оказалось, а секретарь заявила, что никого ни с кем знакомить не уполномочена. Пока председатель избиркома спешила на рабочее место (по словам Багрова, руководителя комиссии они прождали больше двух часов), приемные часы закончились, секретарь ушла домой, бросив в безлюдном и не закрытом на ключ помещении двух «совещателей». За это время они успели обнаружить, что избирком оборудован специальной защитой от прослушки. Дело закончилось тем, что помещение «брошенного» избиркома Екатерингофского описала и опечатала полиция. Кстати, именно в этом муниципалитете кандидаты от оппозиции сталкивались с трудностями еще на этапе подачи документов: однажды всех желающих баллотироваться эвакуировали из помещения избиркома под предлогом угрозы взрыва, хотя сами сотрудники муниципалитета и жители дома, в котором он расположен, остались внутри.

Мария Карпенко