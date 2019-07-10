Siemens приступает к локализации производства газовых турбин в России. Собирать их планируют в Петербурге

Концерн Siemens подал заявку в министерство промышленности и торговли РФ на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для стопроцентной локализации в России производства газовых турбин большой мощности. Как пишут 10 июля «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил президент Siemens в России Александр Либеров.

Он уточнил, что производство будет локализовано на базе совместного предприятия с «Силовыми машинами» – «Сименс технологии газовых турбин». Напомним, это СП было основано еще в 1992 году под названием «Интертурбо». Сначала оно занималось сборкой турбин на Ленинградском металлическом заводе, в 2015 году открылось новое производство в поселке Горелово. У немецкой компании в СП 65%, у российской — 35%.

«Ведомости» подчеркивают, что у России пока нет собственных технологий производства газовых турбин большой мощности. Это уже стало причиной скандала с немецкой компанией: на новые теплоэлектростанции в Крыму были поставлены четыре газовые турбины Siemens, которые предназначались для ТЭС в Тамани. Немцы выступили против такой поставки, поскольку это запрещено санкциями ЕС. Siemens требовала вернуть турбины, однако суды в этом отказали.