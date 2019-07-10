Венесуэла опровергла информацию о российском военном присутствии в стране
Россияне находятся в Венесуэле в рамках «военно-технического сотрудничества». Об этом заявил военный атташе латиноамериканского государства в Москве.
«Что касается присутствия российских специалистов, речь идет о сотрудничестве, военно-техническом сотрудничестве. Я хочу подчеркнуть слово «военно-техническое». И никоим образом речь не идет о военном присутствии России для совершения силовых операций», – цитирует 10 июля Хосе Рафаэля Торреальба Переса РИА Новости.
Заявление Переса прозвучало на фоне комментария американского адмирала Крейга Фоллера о том, что «российские войска и подрядчики из российского оборонного сектора» поддерживают власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле.
Справка:
Вопрос нахождения военных специалистов из России в латиноамериканской республике поднимался неоднократно. Так, госсекретарь США Майк Помпео настаивал, что россияне якобы помогают Мадуро удержать власть. В марте в республику действительно прилетел военный самолет из РФ, подтверждал МИД. Однако на ПМЭФ Владимир Путин заверил fontanka.ru/2019/06/06/103/, что Москва не намерена создавать военные базы в Венесуэле. В конце июня страну покинули российские технические специалисты. После этого Дональд Трамп заявил, что РФ вывела «большинство своих людей» из латиноамериканской республики.