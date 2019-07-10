Венесуэла опровергла информацию о российском военном присутствии в стране

Россияне находятся в Венесуэле в рамках «военно-технического сотрудничества». Об этом заявил военный атташе латиноамериканского государства в Москве.

«Что касается присутствия российских специалистов, речь идет о сотрудничестве, военно-техническом сотрудничестве. Я хочу подчеркнуть слово «военно-техническое». И никоим образом речь не идет о военном присутствии России для совершения силовых операций», – цитирует 10 июля Хосе Рафаэля Торреальба Переса РИА Новости.

Заявление Переса прозвучало на фоне комментария американского адмирала Крейга Фоллера о том, что «российские войска и подрядчики из российского оборонного сектора» поддерживают власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле.