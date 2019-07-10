«Если Грузия этого человека называет грузином, то я – не грузин»

Понятия, бесценные для каждого грузина, были низвергнуты и обесценены дикой и абсолютно неприемлемой выходкой достаточно известного грузинского журналиста, потерявшего облик не только вашкаци (грузинского витязя), но и облик цивилизованного человека. Как это могло случиться?

Грузия – страна древней и самобытной культуры. Культура Грузии формировалась на протяжении многовековой истории, впитала в себя особые традиции, как в частной жизни каждого грузина, так и в масштабе всего государства. Корни этих традиций уходят вглубь на несколько тысячелетий. Это и музыка, и танцы, и архитектура, и живопись, и кинематограф… Очень многое. Но основное – это сами грузины, их философия жизни, мировоззренческий взгляд на жизнь, сочетание печали и радости, дающее в итоге то, что наполняет жизнь любовью, уважением, верностью, благородством и великодушием…

Все эти понятия, бесценные для каждого грузина, были низвергнуты и обесценены дикой и абсолютно неприемлемой выходкой достаточно известного грузинского журналиста, потерявшего облик не только вашкаци (грузинского витязя), но и облик цивилизованного человека. Как это могло случиться? Почему?

События последних тридцати лет, особенно последних дней, поставили нас – два самых близких православных народа – на грань точки невозврата. Я обращаюсь ко всем здравым силам в моей возлюбленной Грузии, к своему многострадальному народу, среди которого родился, вырос и сформировался как человек. Так нельзя! Остановитесь, пока не поздно!

То, что я увидел и услышал из уст журналиста в адрес руководителя России и русского народа, находится за гранью добра и зла. Второй раз я физически не смогу это услышать и увидеть. Такое нельзя говорить никогда и никому. Это было бы очень глупым, пошлым, бездарным, аморальным, если бы не носило такого знакового характера именно сегодня. Но сегодня эта абсолютно сатанинская выходка имеет особое значение, несет в себе особую боль, рвет сердце и разрывает мозг… Нет, не для русского человека.

История России знала и знает, увы, и не такие выстрелы в свой адрес. Справлялась и справится всегда. Но это все нестерпимо больно и необъяснимо для человека, называющего себя грузином.

Это сокрушительный удар по Грузии, по каждому гражданину Грузии, по всем тем, кто считает и называет себя грузином. Грузины так себя не вели никогда. И никогда не будут. Уверен, эти унижающие человеческое достоинство слова в уста молодого человека вложил или вложили явно не представители грузинского народа. Это исключено. Кто же тогда? Тот или те, кому выгодно… Кому выгодно? Ответ на поверхности. Тот и те, кто отравляет наши братские отношения на протяжении последних тридцати лет. Ради чего? Ради кого? Зачем весь этот театр абсурда? Остановитесь! Пока не поздно…

Россия никогда не была врагом Грузии! Никогда! И никогда не будет. Я в этом уверен. В ХIХ веке из моего родного Зугдиди, из храма Влахернской иконы, грузины отправили в подарок императору России икону Влахернской Божией Матери в благодарность за создание храма. Император с уважением принял эту икону, велел инкрустировать ее самыми драгоценными камнями и вернул эту икону с любовью в храм в Зугдиди. Нам, грузинам, всегда было тяжело, стоило нам только потерять связь с Россией, с русским народом, с землей русской. Мы начинали плутать, искать заменителей, думая, что друг – это враг, а враг – это друг… Но стоило нам понять, кто есть враг и кто – друг, все сразу становилось на свои места. Мир, покой и благополучие воцарялись на землях Грузии, в умах и сердцах каждого грузина.

У меня нет и никогда не будет ничего общего с тем человеком, из уст которого я вчера услышал разрывающие сердце и мозг слова. Ничего общего и с теми людьми, кто способствовал ему в этом. Если моя благословенная Грузия этого человека и этих людей называет грузинами, то я – не грузин. Либо они, либо я. Моя мать и мой отец, мой многострадальный народ учили меня всегда особому отношению к людям… Это уважение, это любовь, это забота, это все то, что влюбляло и влюбляет в мою Грузию с первого взгляда, с первой встречи. И особенно это важно в отношениях с самым главным, самым близким, самым верным соседом – с Россией.

Я хочу попросить прощения у человека, святые образы которого были попраны. Это личное оскорбление каждого грузина. Я не знаю ни одного грузина, который мог бы себе подобное позволить.

Я уверен, время все расставит на свои места. Люди придут в себя от одурманивающего влияния врага, поймут, кто есть кто, и благоразумие вернется в сознание моего мудрого, доброго и гостеприимного народа. Остановитесь! Пока не поздно…

Автандил Микава,

заслуженный врач РФ,

главный врач Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины