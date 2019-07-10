«Если Грузия этого человека называет грузином, то я – не грузин»

Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +13
$ 63.77р
71.46р
12:17 10.07.2019
Расширенный поиск

Особое мнение / Автандил Микава

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Олег Басилашвили
Автандил Микава
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владимир Яковлев
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Давид Адамия
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Денис Лебедев
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Грачева
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Кузнецова
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Илья Гуревич
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Лейла Гучмазова
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Никита Ломагин
Никита Явейн
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Филипп Кулин
Юлия Гильмшина
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Автандил Микава
10.07.2019 11:58
Печать

«Если Грузия этого человека называет грузином, то я – не грузин»

Понятия, бесценные для каждого грузина, были низвергнуты и обесценены дикой и абсолютно неприемлемой выходкой достаточно известного грузинского журналиста, потерявшего облик не только вашкаци (грузинского витязя), но и облик цивилизованного человека. Как это могло случиться?

Грузия – страна древней и самобытной культуры. Культура Грузии формировалась на протяжении многовековой истории, впитала в себя особые традиции, как в частной жизни каждого грузина, так и в масштабе всего государства. Корни этих традиций уходят вглубь на несколько тысячелетий. Это и музыка, и танцы, и архитектура, и живопись, и кинематограф… Очень многое. Но основное – это сами грузины, их философия жизни, мировоззренческий взгляд на жизнь, сочетание печали и радости, дающее в итоге то, что наполняет жизнь любовью, уважением, верностью, благородством и великодушием…

Все эти понятия, бесценные для каждого грузина, были низвергнуты и обесценены дикой и абсолютно неприемлемой выходкой достаточно известного грузинского журналиста, потерявшего облик не только вашкаци (грузинского витязя), но и облик цивилизованного человека. Как это могло случиться? Почему?

События последних тридцати лет, особенно последних дней, поставили нас – два самых близких православных народа – на грань точки невозврата. Я обращаюсь ко всем здравым силам в моей возлюбленной Грузии, к своему многострадальному народу, среди которого родился, вырос и сформировался как человек. Так нельзя! Остановитесь, пока не поздно!

То, что я увидел и услышал из уст журналиста в адрес руководителя России и русского народа, находится за гранью добра и зла. Второй раз я физически не смогу это услышать и увидеть. Такое нельзя говорить никогда и никому. Это было бы очень глупым, пошлым, бездарным, аморальным, если бы не носило такого знакового характера именно сегодня. Но сегодня эта абсолютно сатанинская выходка имеет особое значение, несет в себе особую боль, рвет сердце и разрывает мозг… Нет, не для русского человека.

История России знала и знает, увы, и не такие выстрелы в свой адрес. Справлялась и справится всегда. Но это все нестерпимо больно и необъяснимо для человека, называющего себя грузином.

Это сокрушительный удар по Грузии, по каждому гражданину Грузии, по всем тем, кто считает и называет себя грузином. Грузины так себя не вели никогда. И никогда не будут. Уверен, эти унижающие человеческое достоинство слова в уста молодого человека вложил или вложили явно не представители грузинского народа. Это исключено. Кто же тогда? Тот или те, кому выгодно… Кому выгодно? Ответ на поверхности. Тот и те, кто отравляет наши братские отношения на протяжении последних тридцати лет. Ради чего? Ради кого? Зачем весь этот театр абсурда? Остановитесь! Пока не поздно…

Россия никогда не была врагом Грузии! Никогда! И никогда не будет. Я в этом уверен. В ХIХ веке из моего родного Зугдиди, из храма Влахернской иконы, грузины отправили в подарок императору России икону Влахернской Божией Матери в благодарность за создание храма. Император с уважением принял эту икону, велел инкрустировать ее самыми драгоценными камнями и вернул эту икону с любовью в храм в Зугдиди. Нам, грузинам, всегда было тяжело, стоило нам только потерять связь с Россией, с русским народом, с землей русской. Мы начинали плутать, искать заменителей, думая, что друг – это враг, а враг – это друг… Но стоило нам понять, кто есть враг и кто – друг, все сразу становилось на свои места. Мир, покой и благополучие воцарялись на землях Грузии, в умах и сердцах каждого грузина.

У меня нет и никогда не будет ничего общего с тем человеком, из уст которого я вчера услышал разрывающие сердце и мозг слова. Ничего общего и с теми людьми, кто способствовал ему в этом. Если моя благословенная Грузия этого человека и этих людей называет грузинами, то я – не грузин. Либо они, либо я. Моя мать и мой отец, мой многострадальный народ учили меня всегда особому отношению к людям… Это уважение, это любовь, это забота, это все то, что влюбляло и влюбляет в мою Грузию с первого взгляда, с первой встречи. И особенно это важно в отношениях с самым главным, самым близким, самым верным соседом – с Россией.

Я хочу попросить прощения у человека, святые образы которого были попраны. Это личное оскорбление каждого грузина. Я не знаю ни одного грузина, который мог бы себе подобное позволить.

Я уверен, время все расставит на свои места. Люди придут в себя от одурманивающего влияния врага, поймут, кто есть кто, и благоразумие вернется в сознание моего мудрого, доброго и гостеприимного народа. Остановитесь! Пока не поздно…

Автандил Микава,

заслуженный врач РФ,

главный врач Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины

Новости компаний
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.07.2019 18:00

«Образцовый квартал 5»: встречаем по фасадам

В разгаре лета в Пушкинском районе растут и цветут не только растения. На глазах жителей «Царскосельских холмов» «расцвёл» ещё один жилой комплекс – «Образцовый квартал 5».
ГК "КВС"
09.07.2019 17:05

Новый пул квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

8 июля в продаже появилось еще больше интересных планировочных решений от ГК «КВС». Приглашаем ознакомиться с новым пулом квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
ГК "КВС"
09.07.2019 16:27

ГК «КВС» осуществила продажу квартиры с помощью эскроу-счета

5 июля зарегистрирован первый договор долевого участия (ДДУ) в рамках проектного финансирования банком ВТБ с использованием эскроу-счета посредством системы электронной регистрации.
Группа RBI
09.07.2019 16:20

Группа RBI анонсирует новый проект в Московском районе

Группа RBI анонсирует новый гостиничный проект в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания приступила к проектированию многофункционального комплекса на участке площадью 3780 кв. м, на месте бывших производственных мастерских.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.07.2019 15:33

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует закупку уборочной техники для Санкт-Петербурга на 3 млрд рублей

СПБ ГУДП «Центр», подведомственный Комитету по благоустройству администрации Санкт-Петербурга, 21 июня провел аукцион на финансирование закупки 471 единицы техники для содержания автомобильных дорог Санкт-Петербурга. Победителем аукциона стал Банк «Санкт-Петербург».
«Аквилон Инвест»
09.07.2019 12:47

«Аквилон Инвест» предлагает 30 квартир в центре Петербурга по специальной цене

Холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в жилом комплексе «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по специальной цене со скидкой 30 000 рублей с квадратного метра*.
Setl City
09.07.2019 11:58

Setl Group построил новый участок улицы Шувалова в Мурино

В Мурино силами холдинга Setl Group построен новый участок улицы Шувалова от Графской улицы до Ручьевского пр. Осенью дорогу планируют передать на баланс местной администрации.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
09.07.2019 11:20

«Петербургская Недвижимость» предлагает решение вопроса с парковкой за 5 тыс. руб. в месяц*

В июле клиенты компании могут купить машино-место в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом, сопоставимым с ценой аренды.
pixabay.com
09.07.2019 10:36

ГК «ПСК» расширяет перечень банков-партнеров

Сразу два проекта ГК «ПСК», клубный дом Nobelius и ЖК «Славянка», получили аккредитацию банка «Открытие». Финансовая организация подтвердила надёжность проектов и предложила сразу девять ипотечных программ для покупателей недвижимости.
Glorax Development
09.07.2019 10:20

Glorax Development в ТОП-3 застройщиков Санкт-Петербурга по объему ввода жилья

Компания Glorax Development вошла в ТОП-3 рейтинга «Единого реестра застройщиков» по объему ввода жилья за первые шесть месяцев 2019 года в Санкт-Петербурге.
фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
08.07.2019 15:28

Водитель, сотрудничающий с Яндекс.Такси, помог «Лиза Алерт» найти пропавшего дедушку и получил награду

Добровольцу Константину Сидорову вручили премию Special Award на Moscow Urban Forum 2019.
08.07.2019 12:00

«Алмаз – Антей» представит в Петербурге средства ПВО морского базирования

«Алмаз – Антей» примет участие в Международном военно-морском салоне «МВМС-2019» в Петербурге. Выставка пройдет с 10 по 14 июля на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».