Главком ВС США заявил о желании развивать оборонное сотрудничество с Финляндией и назвал её «важным местом переговоров между Россией и США»

В Соединённых Штатах оценили роль Финляндии в организации диалога с Россией и вручили финскому командующему Силами обороны военную награду. США хотят усилить оборонное сотрудничество с Финляндией. Об этом сообщает 10 июля Yle.

«Финляндия стала важным местом для наших дискуссий с Россией. Я встретился там с [начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии] Валерием Герасимовым», – напомнил Данфорд о переговорах с российским коллегой в Хельсинки в июне 2018 года.

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд 9 июля встретился в Вашингтоне с командующим финскими Силами обороны Ярмо Линдбергом, чтобы обсудить возможности сотрудничества. По словам Данфорда, в ходе беседы стороны коснулись вопросов авиации, систем командования и управления, комбинаций разных типов оружия, кибервозможностей.

Линдбергу, который в августе уходит в отставку, торжественно вручили орден «Легион почёта» — военную награду США, которая выдаётся военнослужащим Вооружённых сил США, а также военнослужащим дружественных государств за исключительные и выдающиеся заслуги и достижения по службе в чрезвычайной обстановке.