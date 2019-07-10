Поезд попал в ДТП под Петербургом: автомобилист поехал под красный

Легковой автомобиль преградил путь железнодорожному составу утром 10 июля во Всеволожском районе Ленинградской области, в нескольких километрах от Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, в 9:01 на 33-м километре перегона Мельничный Ручей – Борисова Грива водитель выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора при исправно работающей сигнализации (без дежурного работника). Машинист, заметив препятствие, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

К счастью, последствия аварии оказались достаточно лёгкими. Люди не пострадали, вагоны с рельсов не сошли, и в целом происшествие не повлияло на график движения поездов.

С начала года на сегодняшний день, как рассказали «Фонтанке» в ОЖД, на магистрали произошло уже 11 ДТП (ещё 4 июля их было 9), есть пострадавшие и погибшие.

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Главная причина ДТП – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Так, 1 июля в Псковской области водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся рабочим поездом. Локомотивная бригада до последнего пыталась избежать столкновения, несмотря на то, что, по инструкции, они могли покинуть кабину машиниста. Благодаря профессионализму машиниста и его помощника удалось предотвратить более серьезные последствия ДТП. 42-летний машинист умер на месте, а его 22-летний помощник – в больнице. Также пострадали трое работников, находившихся в поезде.