«Значительное послабление». Huawei разрешили работать в Америке
Администрация президента США Дональда Трампа согласилась изменить условия работы китайского телекоммуникационного концерна Huawei в стране.
«США объявляют о значительном послаблении после запрета для Huawei. Вашингтон утвердил продажи китайской компании, если они не угрожают национальной безопасности», – об этом 10 июля сообщает газета Financial Times со ссылкой на комментарий главы министерства торговли Уилбура Росса.
По его словам, лицензия на продажи в Штатах будет выдана Huawei, однако саму компанию не исключат из «черного списка». Американским компаниям по-прежнему придется получать лицензии для работы с китайским концерном.
Справка:
В середине мая власти США внесли Huawei и несколько десятков связанных с ней фирм в черный список, запретив этим компаниям покупать американское ПО и оборудование. Впоследствии китайской компании временно разрешили возобновить свою деятельность в США. Американцы объясняли санкции тем, что Huawei в том числе через свое оборудование для сетей 5G занимается шпионажем в пользу Китая.