«Значительное послабление». Huawei разрешили работать в Америке

Администрация президента США Дональда Трампа согласилась изменить условия работы китайского телекоммуникационного концерна Huawei в стране.

«США объявляют о значительном послаблении после запрета для Huawei. Вашингтон утвердил продажи китайской компании, если они не угрожают национальной безопасности», – об этом 10 июля сообщает газета Financial Times со ссылкой на комментарий главы министерства торговли Уилбура Росса.

По его словам, лицензия на продажи в Штатах будет выдана Huawei, однако саму компанию не исключат из «черного списка». Американским компаниям по-прежнему придется получать лицензии для работы с китайским концерном.