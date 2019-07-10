Российские инженеры создали прототип беспилотного трактора. Но от человека отказываться рано

Инженеры из уральского НПО автоматики, входящего в состав «Роскосмоса», представили прототип модели беспилотного трактора на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.

У трактора нет кабины, руля и педалей. Во время движения он может определять собственную локацию благодаря установке нескольких систем разработки НПО автоматики. За движение отвечает контроллер, получающий данные со спутника. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями, сообщается 10 июля на сайте «Роскосмоса».

Трактор видит мир через камеры с функцией точного вождения. Они чувствуют препятствия и строят путь в обход их. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров.

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Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра заявил, что система управления универсальна. При желании и с доработками её можно установить на любую сельхозтехнику. Он добавил, что совсем без помощи человека пока не обойтись, поэтому программу движения задаёт оператор.