Пять сотрудников УВД по ЗАО лишились работы после дела Голунова
В московском Управлении внутренних дел по Западному административному округу остранены от работы пять человек, а проверка проводится до сих пор.
«Приказом управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по городу Москве от выполнения служебных обязанностей отстранено пять человек», – говорится в ответе начальника штаба ГУ МВД Сергея Попова на запрос граждан, который в своем Facebook 10 июля опубликовал активист движения «Голос» Василий Вайсенберг.
В ответе Попова также указано, что проводится «комиссионная служебная проверка», которая должна дать оценку работе должностных лиц. Имена отстраненных сотрудников не называются.
Напомним, что делом Ивана Голунова занималось Главное следственное управление столичного главка полиции. МВД уже нашло нарушения в действии следователей. После того, как журналиста освободили, постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось о том, что рапорт подал и заместитель Пучкова Игорь Петухов.
Справка:
Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ. Почти 20 тысяч человек заявили о готовности 12 июня выйти на марш солидарности в Москве, но накануне вечером глава МВД лично заявил о прекращении дела и обещал наказать виновных в фальсификации. Однако в двух столицах активисты все равно вышли на акции протеста.
Недавно стало известно, что в российской полиции появится подразделение, задачей которого станет противодействие коррупции в подразделениях по борьбе с наркотиками. Такое решение в МВД приняли после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 21 июня.