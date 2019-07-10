Пять сотрудников УВД по ЗАО лишились работы после дела Голунова

В московском Управлении внутренних дел по Западному административному округу остранены от работы пять человек, а проверка проводится до сих пор.

«Приказом управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по городу Москве от выполнения служебных обязанностей отстранено пять человек», – говорится в ответе начальника штаба ГУ МВД Сергея Попова на запрос граждан, который в своем Facebook 10 июля опубликовал активист движения «Голос» Василий Вайсенберг.

В ответе Попова также указано, что проводится «комиссионная служебная проверка», которая должна дать оценку работе должностных лиц. Имена отстраненных сотрудников не называются.

Напомним, что делом Ивана Голунова занималось Главное следственное управление столичного главка полиции. МВД уже нашло нарушения в действии следователей. После того, как журналиста освободили, постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось о том, что рапорт подал и заместитель Пучкова Игорь Петухов.