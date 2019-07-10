«Коммерсант»: Бойцы «Альфы» похитили китайские деньги. Граждане КНР собирались обменять 140 млн рублей на доллары

Деньги, которые якобы похитили бойцы элитных подразделений ФСБ, принадлежали гражданам Китая, а после разбоя таинственным образом пропал московский бизнесмен.

Как сообщает 10 июля газета «Коммерсант», по версии следствия, месяц назад сотрудниками ФСБ было похищено около 140 миллионов рублей из офиса коммерческого банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, 16а, в Москве. По данным источника газеты, деньги принадлежали китайским бизнесменам, которые собирались обменять их на 2,5 миллиона долларов.

Интересно, что после разбоя, закончившегося арестами семи сотрудников управлений «К», «А» и «В», исчез Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу. Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он спрашивал у них, кто может расследовать преступления, связанные с незаконным обналом и выводом средств за рубеж. Для отправки на родину предназначались и доллары, которые рассчитывали получить китайцы.

Знакомые посоветовали Караматову обратиться в полицию, но он отказался, якобы опасаясь провокации. «Доживем до понедельника (10 июня, день, когда был совершён разбой), тогда и будет известно», — туманно ответил он одному из своих друзей, который 7 июня поинтересовался, написал ли тот заявление.

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11 июня телефоны Бориса Караматова оказались выключены. По информации мессенджера WhatsApp, он последний раз был в сети 10 июня в 12 часов дня, а это совпало с разбойным нападением под видом обыска, в совершении которого обвиняются офицеры ФСБ.

По информации «Коммерсанта», в самом банке «Металлург» утверждают, что никаких происшествий в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.

Ранее пропавший предприниматель, который несколько лет назад управлял активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, проходил обвиняемым сначала в убийстве бизнесмена в 2014 году, а потом в хищении его многомиллиардных активов. В итоге Караматова, активно сотрудничавшего со следствием, перевели из СИЗО под домашний арест, а потом и вовсе освободили под подписку о невыезде. В 2019 году его уголовное дело должно было поступить в суд для рассмотрения по существу. Кто именно застрелил предпринимателя Минеева, так и осталось неизвестным, но было установлено, что его активы в виде коммерческой недвижимости пытались похитить как минимум две группы злоумышленников.