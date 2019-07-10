«Зенит» продает Эрнани в «Парму» за более чем 4 млн евро

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эрнани близок к уходу из петербургского клуба. Как сообщает 10 июля сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 25-летний игрок перейдёт в «Парму».

Клубы уже договорились о трансфере. «Зенит» получит за Эрнани 4,35 миллиона евро. Игрок должен прибыть в Италию в ближайшие дни.

Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года. Сезон-2017/18 из-за непопадания в основной состав сине-бело-голубых провел частично в аренде в «Сент-Этьене», где сыграл 14 матчей и забил 3 гола. Перед сезоном-2018/19 вернулся в «Зенит». Сыграл в 26 матчах (15 в стартовом составе), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.