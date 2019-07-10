Из-за непогоды ремонт путепровода КАД над проспектом Культуры продлили почти на две недели

Дождливая погода вынудила дорожников продлить ремонтные работы на путепроводе кольцевой автодороги Петербурга, проходящем над проспектом Культуры, до 22 июля. Ранее планировалось завершить их сегодня, 10 июля.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сроки работ и связанных с ними ограничений движения продлены из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения объёма бетонных работ, необходимость которых выявилась после снятия асфальта. Таким образом, полоса безопасности и первая полоса на внутреннем кольце будут перекрыты до 22 июля, на тот же срок продлевается и ограничение скорости до 50 км/ч на этом участке.

Напомним, что на путепроводе восстанавливают гидроизоляцию и защитный слой бетона. Работы ведутся на 28-м километре внутреннего кольца с 25 июня. Первоначально их планировалось провести в мае – начале июня, но этому помешал ПМЭФ.

Ремонт ведется круглосуточно. Выполняет работы ООО «ЕвроТрансСтрой».

Реклама



Также на КАД ведутся и другие работы с перекрытием и ограничением движения. На кольцевой устраняют колейность, реконструируют участок на севере и строят примыкания съездов.