Женщина не дождалась таксиста из магазина и сама села за руль. Ей грозит до пяти лет лишения свободы

Полицейские в Чите задержали по подозрению в угоне женщину, которая очень спешила домой. Об этом 10 июля сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Как установили сотрудники полиции, водитель такси ночью забрал клиентку и по пути решил заехать в магазин. Пока он делал покупки, машина вместе с клиенткой пропала. Таксист обратился в полицию.

Сотрудники угрозыска в результате задержали 40-летнюю местную жительницу. Полицейские установили, что, не дождавшись водителя, злоумышленница села за руль и сама доехала до своего дома. Автомобиль она оставила у подъезда. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы за «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.