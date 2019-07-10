«В Выборге очень хорошие рестораны и шопинг». Финские туроператоры отмечают всплеск интереса к круизам в Россию

В Финляндии резко выросла популярность круизов из Лаппеенранты в Выборг, сообщает 10 июля Yle.

На этом направлении по Сайменскому каналу курсирует одно судно – 200-местный теплоход Carelia, и на июль почти все билеты проданы. Туристы бронировали по 400–500 круизов ежедневно. В последний раз столь высокий спрос наблюдался десять лет назад.

По словам исполнительного директора Saimaa Travel Кирсти Лайне, популярность круизов увеличивалась постепенно, но весной рост спроса стал особенно заметным. В турагентстве утверждают, что для финнов Выборг становится «маленьким Таллином».

«В Выборге много хороших ресторанов и возможностей для шопинга и туризма. Город стал очень красивым, это привлекает новых путешественников», – говорит Лайне.

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На минувшей неделе сообщалось также, что из-за жары в Южной и Центральной Европе заметно вырос спрос на рейсы в Лаппеенранту и коттеджи в Юго-Восточной Финляндии, которые раньше традиционно снимали россияне.

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