Три станции Фрунзенского радиуса готовы на 84%, пробный поезд пройдет по участку линии 19 июля

Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» готовы на 84%. Об этом на совещании в правительстве города 9 июля сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Он также отметил, что из общей стоимости контракта на строительство Фрунзенского радиуса объемом 33 млрд рублей генеральный подрядчик объекта «Метрострой» получил 28,5 млрд рублей. Как добавил руководитель компании Николай Александров, 18 июля будет подано напряжение на контактный рельс, а 19-го числа состоится пробный рейс. Он также подтвердил, что к 1 сентября продолжение фиолетовой линии на юго-восток будет готово принять первых пассажиров. К концу июля все системы станций должны быть готовы к пробам.

Напомним, что еще осенью 2018 года «Метрострой» докладывал о готовности участка на 90%. Как пояснил вице-губернатор Батанов, речь могла идти не об общем состоянии линии, а об отдельных её участках и объектах.

Первоначально три станции метро городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линии. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.