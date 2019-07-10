В США настаивают, что в Венесуэле находятся российские военные

Пентагон настаивает, что в латиноамериканской республике до сих пор находятся россияне. Заявление высокопоставленного адмирала противоречит словам американского президента Дональда Трампа о том, что Кремль гарантировал вывод «большинства» военных.

«В Венесуэле находятся российские войска и подрядчики из российского оборонного сектора, поддерживающие режим [президента Николаса] Мадуро», – цитирует 10 июля выступление главы южного командования вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера перед сенатом агентство EFE. Фоллер уверен, что российский контингент в Венесуэле – это демонстрация силы.

Вопрос нахождения военных специалистов из России в латиноамериканской республике поднимался неоднократно. Так, госсекретарь США Майк Помпео настаивал, что россияне якобы помогают Мадуро удержать власть. В марте в республику действительно прилетел военный самолет из РФ. МИД России также подтверждал эту информацию. Однако на ПМЭФ Владимир Путин заверил, что Россия не намерена создавать военные базы в Венесуэле. В конце июня страну покинули российские технические специалисты. После этого Дональд Трамп заявил, что РФ вывела «большинство своих людей» из латиноамериканской республики.