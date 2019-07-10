На аукционе Sotheby’s продали контракт с «пятым битлом»

В ходе торгов «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» на июльском аукционе Sotheby’s был продан контракт, заключенный группой The Beatles с менеджером Брайаном Эпстайном. Стороны, включая каждого из «ливерпульской четверки» (еще с Питом Бестом в качестве ударника), подписали документ 24 января 1962 года.

Текст контракта, размещенный на нескольких страницах, перевязанных зеленой ленточкой и закрепленных в голубую папку, ушел с молотка за 275 тысяч фунтов — почти 22 миллиона рублей.

В описании лота подчеркивалось, что Beatles без Эпстайна, занимавшегося менеджментом группы с 1962-го по 1967 год, навряд ли добились бы своей славы. Он не только вдохновлял музыкантов на написание новых песен, но и создал сам их сценический образ, приучал к дисциплине. Как признавал Пол Маккартни, Эпстайн был «пятым битлом». «Мы любили его», «он был одним из нас», – говорил в свое время и Джон Леннон, после того как Эпстайн внезапно скончался в возрасте 32 лет. Считается, что именно после его ухода группа начала распадаться.

Сохранились воспоминания от первой встречи Эпстайна с «битлами», которых он услышал в ливерпульском клубе «Каверна», «темном, как глубокая могила, сыром и вонючем» – там его захватила их энергетика и харизма, и, не имея опыта музыкального менеджмента, молодой бизнесмен, занимавшийся с отцом продажей грампластинок, понял, что хочет работать с этим коллективом.