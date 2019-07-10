Матвиенко обвинила «внешние силы» в обострении ситуации в Грузии
Спикер российского Совета Федерации уверена, что некие «внешние силы» решили прибегнуть к принципу divide et impera (разделяй и властвуй) для того, чтобы поссорить народы России и Грузии.
«Нагнетание антироссийской истерии в Грузии выгодно и третьим силам, которые стремятся действовать по принципу "разделяй и властвуй"», – цитирует 10 июля заявление Валентины Матвиенко РИА Новости.
Политик призвала народ Грузии не дать этим «внешним силами» разрушить «многовековую дружбу двух стран».
Ранее стало известно, что Кремль доволен быстрой реакцией официального Тбилиси на оскорбления Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави-2». Анонимный источник в МИД не исключил, что в скором времени полеты в соседнюю страну могут возобновить.
Справка:
Напомним, в конце июня в Тбилиси начались антиправительственные выступления, формальным поводом для которых стало председательствование российского депутата на Межпарламентской ассамблее православия. Зазвучали русофобские лозунги, президент страны назвала РФ «врагом» и «оккупантом». После этого президент Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией и не продавать турпутевки в эту страну. Заговорили об эмбарго на минеральную воду и вино из закавказской республики. 7 июля телеведущий канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал эфир с нецензурного обращения к Владимиру Путину на русском языке, он также оскорбил память покойных родителей российского президента. Власти Грузии осудили этот поступок, выразили недовольство и многие жители страны. Путин, в свою очередь, предложил не вводить санкции из уважения к грузинскому народу и предложил не наказывать обидчика: «Много чести».