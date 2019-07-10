РАН: Статистика по поддельным диссертациям улучшилась. Но борьба с плагиатом ни при чем

Улучшившаяся статистика по списанным диссертациям в России говорит не об уменьшении числа подделок, а о повышении их качества. Об этом заявил глава комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований, член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Виктор Васильев.

«В настоящее время статистика по списанным диссертациям сильно улучшилась, что однако же говорит только о том, что работать "диссероделы" стали тщательнее, с соблюдением предосторожностей против компьютерного обнаружения, с заменой слов синонимами, с искусственными опечатками и так далее», – говорится в докладе Васильева, опубликованном на сайте РАН.

Если раньше, пишет ученый, на фабрикацию основы диссертации уходило два-три дня, то теперь мошенникам требуется до недели.

«Однако все равно этот бизнес должен оставаться весьма доходным, и нетрудно предположить, что цветет он на тех же самых делянках, что и раньше», – считает Васильев.

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По его мнению, работают как «мелкие жулики» (отдельные авторы), так и целые «диссеродельные фабрики» – советы, утверждающие липовые диссертации за деньги (и, возможно, работающие в связке с их изготовителями). Также, по мнению Васильева, криминал поддерживают на высоких уровнях системы аттестации.

«При здоровой системе аттестации такое было бы невозможно, поэтому сколько-нибудь массовое появление списанных диссертаций, пропущенных тем или иным советом, является симптомом болезни <...> При этом, по моим впечатлениям, для того, чтобы вся система аттестации начала давать систематический сбой, совершенно не обязательно, чтобы большинство ее членов (включая руководство) сами участвовали в работе таких нехороших структур или имели от них непосредственную материальную выгоду», – отметил ученый.

Он оценил по достоинству вклад сетевого сообщества «Диссернет» в борьбу с плагиатом. По мнению Васильева, доводы общественников более убедительны, чем ВАК. Аргументы «Диссернета» всегда можно проверить.

В начале июля стало известно, что Высшая аттестационная комиссия не стала рассматривать доклад, который полгода готовила Российская академия наук. Академиков даже не пустили на заседание.