Видео прояснило, как «Солярис» на Васильевском прилег на бок на «зебре»

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали ДТП с перевёртышем на Васильевском острове. Владелец одного из автомобилей-участников 10 июля рассказал о дальнейшем разборе в ГИБДД.

«Подсечка, как в дзюдо. Девушка на «Гольфе», двигаясь по Уральскому мосту, протаранила зазевавшийся «Солярис», который уже на красный пересекал по набережной Смоленки перекресток с 8–9-й линией В.О.», – рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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По словам владельца «Фольксвагена» Олега, сотрудники ГИБДД согласны с этой версией: его жена двигалась на зелёный («если внимательно посмотреть, стоп-линию она не первая пересекла»), и 21-летнего водителя «Хёндэ», приезжего, признали виновным. ДТП случилось 7 июля, а «у нас уже справка на руках, полис есть», – рассказывает Олег.

Участники группы в комментариях отмечают, что женщина – водитель «Фольксвагена» сначала убедилась, что её оппонент в порядке, а только потом принялась осматривать свою машину. «Девушка с "Гольфа" в белых трусах такая спокойная, спокойно вышла из авто, спокойно посмотрела, как там, в "Солярисе", удобно ли водителю по горизонтали сидеть, спокойно по телефону стала вызывать службы», – пишет Виктор.